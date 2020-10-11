مدير فرع وزارة الزراعة بالرياض يكرم "الجوفان"

نظير جهوده في "لنجعلها خضراء"

سلم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، الدكتور ماجد الفراج، الزميل الدكتور فلاح محمد الجوفان، درع شكر وتقدير.

جاء ذلك، لمشاركته الفاعلة وجهوده الإعلامية في حملة التشجير "لنجعلها خضراء"، ومبادراته في تغطية فعاليات فرع الوزارة بالرياض.