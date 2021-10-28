"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي   35 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548474 ) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537453) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 3 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8788) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 59 حالة.

2

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443 03:42 PM

"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي   35 خلال الـ 24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

1 1,550

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548474 ) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537453) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 3 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8788) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 59 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021