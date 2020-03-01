"أمير الشرقية": جهود وتضحيات رجال الدفاع المدني سجلتها مختلف الميادين

رعى احتفال اليوم العالمي

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم؛ احتفال مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية باليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بمعارض الظهران الدولية.

وأشاد أمير الشرقية بجهود وتضحيات رجال الدفاع المدني، والتي سجلتها مختلف الميادين، حينما أرخصوا أرواحهم من أجل حماية المدنيين، ووقايتهم من الأخطار، مؤكداً على أهمية تطوير جهود التوعية والوقاية، والحرص على إدماج التقنية، وابتكار مبادرات تعزز رسالة الدفاع المدني في وضع السلامة على رأس سلم الأولويات لدى الأفراد والمنظمات، متمنياً لمنسوبي الدفاع المدني التوفيق.

أمير الشرقية فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

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01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 06:46 PM

رعى احتفال اليوم العالمي

"أمير الشرقية": جهود وتضحيات رجال الدفاع المدني سجلتها مختلف الميادين

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم؛ احتفال مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية باليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بمعارض الظهران الدولية.

وأشاد أمير الشرقية بجهود وتضحيات رجال الدفاع المدني، والتي سجلتها مختلف الميادين، حينما أرخصوا أرواحهم من أجل حماية المدنيين، ووقايتهم من الأخطار، مؤكداً على أهمية تطوير جهود التوعية والوقاية، والحرص على إدماج التقنية، وابتكار مبادرات تعزز رسالة الدفاع المدني في وضع السلامة على رأس سلم الأولويات لدى الأفراد والمنظمات، متمنياً لمنسوبي الدفاع المدني التوفيق.

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أمير الشرقية فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

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