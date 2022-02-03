الليلة في نصف نهائي كأس إفريقيا.. "مصر" و"الكاميرون" مفترق طرق

لمواجهة "السنغال" في النهائي المنتظر

يلتقي المنتخب المصري الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، نظيره الكاميرون، في قمة منتظرة في العاصمة الكاميرونية ياوندي، في نصف نهائي كأس إفريقيا.

وتبدأ المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت "غرينتش، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة ياوندي.

منتخب مصر "الفراعنة" يبحث عن اللقب القاري الأول له منذ عام 2010، والثامن في تاريخ البطولة الإفريقية، لتعزيز تربعه على عرش الصدارة، على حساب وصيفه الكاميروني بالذات، والثأر منه لخسارته في نهائي 2017.

ويواجه الفائز من لقاء الليلة منتخب السنغال في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، عقب فوزه على بوركينا فاسو 3-1، أمس الأربعاء، في الدور قبل النهائي من البطولة.