ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا " في العراق إلى 1122 إصابة

بتسجيل حالة وفاة واحدة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق إلى 1122 إصابة مؤكدة, بعدما تم تسجيل 91 إصابة جديدة مؤكدة, 44 منها في محافظة النجف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وديالى والمثنى وذي قار وواسط ودهوك.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة, مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 65 حالة. فيما تم تسجيل 29 حالة شفاء تام جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 373 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 08:07 PM

بتسجيل حالة وفاة واحدة

ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا " في العراق إلى 1122 إصابة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق إلى 1122 إصابة مؤكدة, بعدما تم تسجيل 91 إصابة جديدة مؤكدة, 44 منها في محافظة النجف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وديالى والمثنى وذي قار وواسط ودهوك.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة, مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 65 حالة. فيما تم تسجيل 29 حالة شفاء تام جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 373 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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