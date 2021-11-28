"التأهيل الطبي" بولادة الحفر يؤهل طفلة في الرابعة مصابة بـ"متلازمة الطفل المرن"

خطة علاجية مكثفة شملت تمارين لتقوية عضلات الجذع والأطراف السفلية والتوازن والمشي

نجح فريق التأهيل الطبي بمستشفى الولادة والأطفال في محافظة حفر الباطن، ممثلاً بقسم العلاج الطبيعي في تأهيل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات كانت مصابة بتأخر في النمو الحركي ونقص التوتر العضلي منذ الولادة والمعروف باسم "متلازمة الطفل المرن"، وهي حالة من انخفاض توتر العضلات وغالباً ما ينطوي على انخفاض في قوة العضلات مع عدم قدرتها على الوقوف والتحكم بأطرافها السفلية.

وقام الفريق الطبي بعمل خطة علاجية تأهيلية مكثفة لمدة 6 شهور شملت تمارين علاجية لتقوية عضلات الجذع وعضلات الأطراف السفلية وتمارين للتوازن والمشي.

وتكللت هذه الجهود بفضل الله بالنجاح حيث تمكنت الطفلة من الوقوف والمشي باتزان.