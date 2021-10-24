"بن مروي" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ عليان بن سعد بن مروي في مدينة الرياض بعد معاناة طويلة مع المرض.



والفقيد والد كل من: ردفان بن عليان مدير جوازات الدوادمي سابقاً، والمهندس "سعد" مدير صندوق التنمية الزراعي بساجر، و"مروي" مدير ثانوية ساجر، والمقدم "أحمد" بوزارة الحرس الوطني، و"عبدالله" بهيئة الطيران المدني، والصيدلي "عبدالمجيد" بوزارة الصحة ،و"نواف" رئيس مركز سيهات بإمارة الشرقية.