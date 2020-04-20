حالة أمطار غزيرة على المدينة المنوّرة تتواصل حتى 8 مساءً

تنبيه "الأرصاد": تشمل الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وبيّنت أن الحالة تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.