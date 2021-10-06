شركة البحر الأحمر تصدر نشرة إرشادات الرقابة الداخلية لمشاركتها مع القطاعين العام والخاص

أصدرت شركة البحر الأحمر للتطوير، مجموعتها الخاصة من أدوات الرقابة الداخلية التي تمثل أفضل الممارسات المتبعة في مجال الحوكمة لمشاركتها مع المنظمات الأخرى في المملكة للاستفادة منها وتطبيقها، وذلك ضمن جهود المسؤولية المجتمعية لشركة البحر الأحمر.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو: أن هذه المجموعة تعد بمثابة الإرشادات التي يمكن اتباعها خطوة بخطوة عبر مختلف جوانب الحوكمة القابلة للتطبيق ابتداءً من اليوم الأول لأي مشروع أو عمل تجاري وهي متاحة للتحميل عبر صفحة أدوات الرقابة الداخلية لشركة البحر الأحمر للتطوير.

وقال: إن هذه المجموعة من الأدوات هي التي اعتمدتها شركة البحر الأحمر للتطوير وستواصل تبنيها لتطوير وإدارة مشروعي البحر الأحمر وأمالا، حيث تمثل السياحة المتجددة جوهر كل ما نطمح للقيام به، وتدعم مبادئ الحوكمة الخاصة بشركتنا، ولأننا نرسي معايير جديدةً في الوقت الذي نعمل فيه على تطوير وجهات سياحية عالمية ورائدة، قُمنا بتطوير مجموعة أدوات الرقابة الداخلية هذه لتكون مرجعًا لنا خلال مرحلة التطوير حاليًا والتشغيل مستقبلًا، مؤكدًا أن الشركة بأن تشارك ما نملكه من معرفة وخبرات مع المنظمات والمؤسسات الأخرى، حرصًا منا على التشجيع على تبني معايير حوكمة عالية في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية.

وأبان "باغانو" أن الشركة في نهجها المتعلق بالحوكمة قد ركزت على أربع قيم رئيسة هي الاحترام، والتعاون، والشغف، والمسؤولية، وقد تم بالفعل مشاركة هذه المجموعة من أدوات الرقابة الداخلية مع عدد من المنظمات التي رحبت بالفعل بمجموعة التوجيهات والإرشادات وقامت بتبنيها مما انعكس أثره إيجابيًا على أعمالها.

من جهتها أكدت رئيس الحوكمة في شركة البحر الأحمر للتطوير الدكتورة مريم علي فيكتشلو أن هذه الإستراتيجية في الحوكمة تركز على مبدأ الشفافية والمساءلة بحيث تتم مراقبة الأهداف الموضوعة والتأكد من تحقيق الإدارات المعنية لها، وهذا ما يميز مجموعة الإرشادات التي انفردت بها الشركة وعملت على تعزيزها، ويمكن للقطاعين العام والخاص الاطلاع عليها من خلال موقع الشركة أو عبر الرابط التالي:-

https://cms.theredsea.sa/sitecore/service/notfound.aspx?item=%2fcontrols%2frich+text+editor%2f%7e%2flink&user=sitecore%5cAnonymous&site=shell