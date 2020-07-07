"إغاثي الملك سلمان" يواصل جهوده الإنسانية باليمن.. علاج وماء وإصحاح بيئي

في إطار منظومة المشروعات التي تقدّمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب الشقيق

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خِدْماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 1541 مستفيداً، وعيادة التحصين 18 فرداً، وعيادة الجراحة والتضميد 229 فرداً، وقسم التوعية والتثقيف 715 شخصاً، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وعيادة الصحة الإنجابية 185 مريضاً، وقسم المصابين بالأوبئة 40 مصاباً، وقسم التغذية العلاجية 26 حالة، كما أجري الفحص المخبري لـ 1907 مرضى، وصرفت الأدوية لـ 1926 مريضاً.

من ناحية ثانية، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان في محافظة حجة اليمنية.

وشهدت الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020م، ضخ 479.800 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 290.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5600 فرد.

إلى ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي؛ للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وشهدت الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020م، ضخ 357.000 لتر مياه صحية للخزانات، و413.000 لتر مياه للاستخدام، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

من جهة أخرى، واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 25 يونيو حتى 1 يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 455 مستفيداً، وقسم الباطنية 293 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 81 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 277 مصاباً، وقسم التوعية والتثقيف 1،117 مراجعاً، وقسم الجراحة والتضميد 47 مستفيداً، وقسم الإحالة الطبية 24 حالة، وقسم العيادات المتنقلة 105 أفراد، وقسم الولادة حالتين اثنتين، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر والأشعة 434 شخصاً، وصرفت الأدوية لـ 1199 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 6 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 613 فرداً.