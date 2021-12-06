ولي العهد يقلد "الأزيمع" رتبته الجديدة فريق أول ركن بعد صدور الأمر الملكي بترقيته وتعيينه قائداً للقوات المشتركة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة، الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.
وعبر سمو ولي العهد عن تمنياته بالتوفيق للفريق أول ركن مطلق الأزيمع فيما أوكل إليه من مهام.
من جهته عبر قائد القوات المشتركة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على ثقتهما، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ليكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة.

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06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443 06:11 PM

ولي العهد يقلد "الأزيمع" رتبته الجديدة فريق أول ركن بعد صدور الأمر الملكي بترقيته وتعيينه قائداً للقوات المشتركة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة، الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.
وعبر سمو ولي العهد عن تمنياته بالتوفيق للفريق أول ركن مطلق الأزيمع فيما أوكل إليه من مهام.
من جهته عبر قائد القوات المشتركة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على ثقتهما، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ليكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة.

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