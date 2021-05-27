"أبو الغيط": إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين واشنطن والجانب الفلسطيني

تصحيحًا لخطأ أقدمت عليه الإدارة السابقة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرار الولايات المتحدة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، عادًا ذلك خطوةً مهمةً لتعزيز العلاقات بين واشنطن والجانب الفلسطيني.

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم، إن هذه الخطوة تعد تصحيحًا لخطأ أقدمت عليه الإدارة السابقة بقرارها إغلاق القنصلية التي ظلت لعقود طويلة جسرًا دبلوماسيًا بين الولايات المتحدة وفلسطين، مؤكدًا أنها تعكس نهجًا إيجابيًا لدى الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة لجهة الاعتراف الواضح بحل الدولتين كسبيل وحيد لتسوية النزاع الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح الأمين العام أن القدس الشرقية تقع ضمن الأراضي التي احتُلت في عام 1967، وهي تمثل عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، مشددًا على أن إعادة فتح القنصلية في المدينة المحتلة يعكس إدراكًا أمريكيًا بأهمية الحفاظ على أسس حل الدولتين التي صارت تتعرض لتآكل متزايد جراء الإجراءات الإسرائيلية التقييدية والنشاط الاستيطاني الإسرائيلي السرطاني.