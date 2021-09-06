بالوثائق.. رابطة حقوقية يمنية تؤكّد: مقتل 61 مدنياً في معتقلات حوثية خلال 5 سنوات

من ضحايا جرائم الإخفاء القسري

كشفت رابطة حقوقية يمنية، عن مقتل 61 مدنياً من ضحايا جرائم الإخفاء القسري في معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً في ندوة نظمتها أمس بمدينة مأرب اليمنية، تزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، إنها وثّقت 40 حالة إخفاء قسري من المدنيين قضوا تحت التعذيب، حسبما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وذكرت الرابطة أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وضعت 21 آخرين دروعاً بشرية في أماكن تتضمن أنشطة عسكرية في عدة محافظات.