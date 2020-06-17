رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية بجازان و5 من محافظاتها

الأرصاد: تؤثر في الأجزاء الساحلية وتستمر حتى 7 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والعارضة، وفيفا، والأجزاء الساحلية من المنطقة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

حالة الطقس الأرصاد جازان

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17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 11:06 AM

الأرصاد: تؤثر في الأجزاء الساحلية وتستمر حتى 7 مساء

رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية بجازان و5 من محافظاتها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والعارضة، وفيفا، والأجزاء الساحلية من المنطقة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

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