"الصحة": لم نسجل أي إصابة بكورونا الجديد حتى الآن

دعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية

قالت وزارة الصحة إنه بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة، مبينة أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (69256) شخصًا، معظمهم في الصين، تعافى منهم (9645) بينما توفي (1669).

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة @SaudiMOH937 لأي استفسار



وسجلت 29 دولة حول العالم حالات إصابات بفيروس كورونا الجديد (Covid-19)، حيث احتلت الصين المرتبة الأولى بـ68500 حالة، بينما بلغ عدد إجمالي الإصابات عالميًا حتى اللحظة 69256 حالة، تعافى منهم (9645) فيما توفي(1669) ولم تسجل السعودية أي حالة بفضل من الله.



وتبذل وزارة الصحة جهوداً كبيرة، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة؛ حيث الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في المنافذ لمنع وفادة الفيروس.

وخصصت الوزارة مراكز مراقبة صحية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية؛ تعمل على مدار الساعة، وذلك لمنع وصول فيروس كورونا الجديد.

ومن طرق التدابير المراقبة التي تقدمها الوزارة في هذا الشأن؛ تنبيه ركاب الرحلات على متن الطائرات، إلى ضرورة إفصاح المسافرين عن وجودهم في الصين خلال الأسبوعين الماضيين، إلى جانب نموذج الإقرار الصحي عند موظف الجوازات، وقياس درجة الحرارة للمسافرين القادمين من الصين.