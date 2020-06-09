لليوم الثاني على التوالي.. عمليات بحث مستمرة عن "مفقود وادي الحائر"

تُواصل فِرَق الدفاع المدني بالرياض، عمليات البحث عن أحد المفقودين في وادي الحائر.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن الدفاع المدني بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا حول اشتباه سقوط شخص في مجرى وادي الحاير، وعلى إثر البلاغ انتقلت قوة بشرية وآلية للبحث داخل الوادي وفي عدد من المواقع الحرجة، وما زالت أعمال البحث قائمة حتى الآن.