وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة التشيك

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر وكيل الإمارة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، مساء اليوم، الحفل الذي أقامته سفارة جمهورية التشيك لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في منزل السفير بالرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.