مدني عرعر يفك احتجاز امرأتين و4 أطفال عقب حريق شبّ بمنزلهم

النيران اندلعت بشقة في عمارة سكنية بسبب سقوط مدخنة كهربائية

تمكّنت فرق الدفاع المدني في عرعر من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية وفك احتجاز 7 أشخاص.



وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد #الدفاع_المدني بـ #عرعر حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية بحي النسيم بسبب سقوط مدخنة كهربائية، نتج عنه احتجاز امرأتين وأربعة أطفال وعاملة منزلية تم إخراجهم وإخلاء العمارة دون إصابات ولله الحمد.