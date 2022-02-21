الغذاء والدواء: يمكنك الحفاظ على وزنك من خلال التحكم في عدد السعرات

قالت: بالمواءمة بينها يتم الحصول عليها من الوجبات اليومية والمستهلكة بدنياً

أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن توازن السعرات الحرارية بالجسم يساعد على التحكم في عمليات إنقاص أو زيادة أو الحفاظ على وزان الجسم المثالي وفق رغبة الفرد.

وأوضحت أن التوازن يكون بين السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد من الطعام، وتلك التي تستهلكها وظائف الجسم والنشاط اليومي.

وتابعت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن الحفاظ على وزن الجسم يتطلب المساواة بين السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد من الطعام والمستهلكة، فيما تتطلب مرحلة زيادة الوزن زيادة السعرات التي يمكن الحصول عليها من الوجبات مقابل المستهلكة، والعكس بالنسبة لمرحلة خفض الوزن.