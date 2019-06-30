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على مدار الساعة بهدف رفع إجراءات السلامة ومعالجة أي خلل أو عرقلة

عبر الأقمار الصناعية.. نظام تتبع لحافلات نقل ينبع الصناعية المدرسية

سيحظى طلاب وطالبات مدارس مدينة ينبع الصناعية مع انطلاق العام الدراسي القادم 1440 – 1441 بأسطول نقل مميز سيحقق بعون الله نسبة مرتفعة في مجال الأمن والسلامة، وذلك بفضل المتابعة المستمرة لحركة الحافلات عبر الأقمار الصناعية والتي يتم من خلالها رصد حركة تلك الحافلات على مدار الساعة، ومعالجة أي خلل أو عرقلة، قد تواجه الحافلة أثناء سيرها.

وسيتضمن مشروع تطوير الحافلات المدرسية الذي نفذته الهيئة الملكية بينبع ممثلاً في قطاع التشغيل والصيانة وبمراقبة فريق إشرافي متخصص في إدارة النقل والمعدات تركيب نظام لرصد تحركات الحافلات عبر الأقمار الصناعية عبر خدمة التتبع الآلي وفق نظام الـ ـGPS وتركيب كاميرات ذكية وأجهزة اتصال متطورة وحساسات استشعار داخل الحافلات وخارجها.

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، قد اطلع اليوم على مشروع تطوير الحافلات المدرسية، وقدم مدير عام التشغيل والصيانة المهندس صالح الزهراني شرحًا عن مشروع تطوير حافلات النقل المدرسي وعمليات صيانتها واستبعاد المخالفة للشروط منها استعداداً للعام الدراسي القادم، فضلاً عن تعزيز شروط آلية اختيار سائقي الحافلات، وإخضاعهم لدورات تدريبية خاصة في القيادة الآمنة.

وشاهد الرئيس التنفيذي عينة من الأسطول الجديد والذي زود بكامل مواصفات الأمن والسلامة والمواصفات القياسية الأخرى التي وضعتها الهيئة الملكية، مثل حملها لهوية النقل المدرسي (اللون الأصفر)، وموضحاً بها شعارات النقل المدرسي وعلامات التحذير والتوقف، وكذلك الأرقام المجانية للاتصال في حال وجود أية ملاحظات على الحافلة أو السائق.

وأكد الرئيس التنفيذي حرص الهيئة الملكية بينبع على تعزيز جودة تقديم خدمة النقل المدرسي وتطويرها وتوفير أعلى مستويات الأمان والراحة للطلاب والطالبات المستفيدين من الخدمة.

يذكر أن خدمة النقل المدرسي بمدينة ينبع الصناعية ليست مقصورة على إيصال الطلاب من وإلى المدرسة، بل يتم الاستفادة منها في توعية المجتمع بلوحات إرشادية لتوعية المجتمع من الناحية المرورية والبيئية والأمنية.