"الصحة العالمية": تطوير لقاح كورونا سيستغرق عاماً على الأقل لكنه سيحدث

مسؤول بالمنظمة: الخطر هو عودة المرض إلى الانتشار أكثر بعد رفع العزل

قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، إن تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاماً على الأقل لكنه سيحدث، منوّها بأنه لا يصيب فئة كبار السن فقط وله تأثير كبير في فئة منتصف العمر.

وأضاف المسؤول، أن الخطر هو عودة المرض إلى الانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي؛ مؤكداً ضرورة "البحث الدؤوب عن الإصابات".

فيروس كورونا الجديد

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22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 01:17 PM

مسؤول بالمنظمة: الخطر هو عودة المرض إلى الانتشار أكثر بعد رفع العزل

"الصحة العالمية": تطوير لقاح كورونا سيستغرق عاماً على الأقل لكنه سيحدث

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، إن تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاماً على الأقل لكنه سيحدث، منوّها بأنه لا يصيب فئة كبار السن فقط وله تأثير كبير في فئة منتصف العمر.

وأضاف المسؤول، أن الخطر هو عودة المرض إلى الانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي؛ مؤكداً ضرورة "البحث الدؤوب عن الإصابات".

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