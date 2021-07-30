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ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها مع مسؤولين دوليين على هامش اجتماعات العشرين

من روما.. وزير الثقافة يلتقي نظيرَيْه بإيطاليا وبريطانيا ومدير "الإيكروم"

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اجتمع وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في العاصمة الإيطالية روما اليوم نظيره وزير الثقافة الإيطالي الدكتور داريو فرانشيسكيني، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها مع مسؤولين ثقافيين دوليين على هامش اجتماع وزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين.



وقدم وزير الثقافة خلال الاجتماع شكره لوزير الثقافة الإيطالي على الجهود الدؤوبة التي بذلتها بلاده في خدمة مسار الشربا الثقافي، ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين.. مهنئًا جمهورية إيطاليا على تسجيل "سلاسل اللوحات الجدارية في بادوفا" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، إضافة إلى تسجيلها "مدن المنتجعات الصحية الأوروبية الكبرى" بالمشاركة مع سبع دول أوروبية.



وأكد حرص السعودية على تعزيز التعاون الثقافي البنّاء مع إيطاليا، وإرساء منصة حوار ثقافية عالمية، تسهم في صياغة توجُّه دولي متناغم ومتكامل حيال الموضوعات الثقافية.



كما اجتمع وزير الثقافة في العاصمة الإيطالية روما اليوم مع وزيرة الثقافة والرقمنة في المملكة المتحدة كارولين دينيناج، وذلك على هامش اجتماع وزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين، الذي تستضيفه جمهورية إيطاليا.



وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين السعودية وبريطانيا، وأكد سموه حرص السعودية على تعزيز هذا التعاون، وأهمية العمل المشترك على تعزيز دور التقنيات الحديثة في توثيق التراث الثقافي والمحافظة عليه.



على جانب آخر، التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في روما اليوم المدير العام للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "الإيكروم"، الدكتور ويبر ندورو، على هامش اجتماع وزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية إيطاليا.



وقدّم وزير الثقافة شكره لمنظمة "الإيكروم" على جهودها في صون وترميم التراث العالمي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التراث والآثار، وغيرها من المجالات ذات العلاقة.