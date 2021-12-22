سيناريو لحادث هبوط طائرة اضطراريًّا على شاطئ رابغ.. تمرين لحرس الحدود

لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة وعمليات الإخلاء تباشر

تجري الآن في رابغ شمال منطقة مكة المكرمة عمليات إخلاء وإنقاذ لطائرة من نوع إيرباص تُقل 150 راكبًا بما فيهم طاقم الطائرة، هبطت اضطراريًّا على شاطئ البحر الأحمر شمال جدة بـ45 ميلًا، في سيناريو نفذه حرس الحدود؛ في إطار تمرين عملي في مجال البحث والإنقاذ للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية وإنقاذ 43، برعاية مدير عام حرس الحدود المكلف رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة اللواء محمد بن عبدالله الشهري، وحضور أعضاء الجهات الحكومية وغير الحكومية الـ(31) المشاركين في اللجنة الدائمة للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة.

وتَضَمّن السيناريو: استنفار وحدات البحث والإنقاذ بحرس الحدود لإنقاذ طاقم الطائرة التي هبطت على الشاطئ اضطراريًّا، وطلب مركز البحث والإنقاذ بحرس الحدود من السفن القريبة التوجه لموقع الهبوط؛ حيث تم تمرير البلاغ الأصفر للجهات المشاركة في الخطة، وباشرت وسائط حرس الحدود موقع هبوط الطائرة، وتم تمرير البلاغ الأحمر للجهات المشاركة فيما وصل البلاغ للقوات الجوبة للمشاركة وشاركت طائرة الأمن.

وتَضَمّن السيناريو: حدوث إصابات ووفيات، والمعالجة بالموقع من قِبَل الهلال الأحمر لإصابات متفرقة حدثت؛ فيما نقلت الطائرة مصابًا لمستشفى الملك فهد العسكري للقوات المسلحة بجدة، ونتج عن الهبوط نشوب حريق في المحرك ٢ وحدوث أضرار وتسرب.