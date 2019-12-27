مصرع ما لا يقل عن 7 أشخاص إثر فيضانات وسط كولومبيا

ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه أحد الأنهار

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم أمس، وفُقد آخرون إثر فيضاناتٍ ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه أحد الأنهار، اجتاحت قرية بمنطقة تشابرال القروية بجهة توليما الواقعة وسط كولومبيا، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.

ووقعت الفيضانات على مستوى منطقة لاس إرموساس، واجتاحت على الخصوص قريتَي إسكوبال ولا فيرجينيا.

فيضانات مياه أحد الأنهار كولومبيا

2

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441 01:28 PM

ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه أحد الأنهار

مصرع ما لا يقل عن 7 أشخاص إثر فيضانات وسط كولومبيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 1,215

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم أمس، وفُقد آخرون إثر فيضاناتٍ ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه أحد الأنهار، اجتاحت قرية بمنطقة تشابرال القروية بجهة توليما الواقعة وسط كولومبيا، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.

ووقعت الفيضانات على مستوى منطقة لاس إرموساس، واجتاحت على الخصوص قريتَي إسكوبال ولا فيرجينيا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيضانات مياه أحد الأنهار كولومبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019