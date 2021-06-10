حقيقة رفض تسكين الخليجيات من دون محرم في الفنادق المصرية.. الداخلية ترد

جدل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي

رفض العديد من الفنادق المصرية بمدينة القاهرة والإسكندرية تسكين السائحات والزائرات من النساء الأقل من 40 سنة، وخاصة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونشرت مواقع التواصل رفض الفنادق تسكين النساء بدون محرم أو عائلة.

بالإضافة إلى شهادات من نساء مُنعن من الإقامة لأنهن كن بمفردهن، وكان التبرير من الفنادق: إنها "تعليمات". وثار جدل كبير حيث رد العديد من رواد التواصل بأن هذا المنع يأتي لمنع انتشار الرذيلة في المجتمع وفتح أبواب أخرى.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا عبر منصتها على موقع تويتر والفيس بوك، أكدت فيه "عدم وجود تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن (40 عاماً) بالإقامة بها دون "محرم".

بيان وزارة الداخلية صدر ردًّا على دعوى قضائية كان قد رفعها المحاميان المصريان هاني سامح وصلاح بخيت أمام القضاء الإداري بهدف "إلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق و"البنسيونات" وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهم من الذكور.