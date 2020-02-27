بعد عقم استمرّ 5 سنوات.. امرأة تُنجب أربعة توائم بالطائف

متابعة مع فريق طبي بمجمع الملك فيصل

تمكّن فريق طبي في مجمع الملك فيصل بمحافظة الطائف، ممثلة في مستشفى النساء والولادة، من متابعة مريضة بعد عقم استمرّ لمدة 5 سنوات.



وتفصيلًا: كانت المريضة في العقد الثاني تعاني من تأخر في الإنجاب لمدة خمس سنوات، وتمت متابعتها في عيادة تأخر الخصوبة، وأُجريت لها الفحوصات والتحاليل المخبرية، وأُعطي لها العلاج المناسب.



وبعد مرور خمس سنوات حملت السيدة بأربعة توائم، وجاءت ولادتها مبكرة؛ حيث أنجبت 3 من الإناث وذكرًا واحدًا؛ حيث تم تنويم التوائم الأربعة في العناية المركزة ووضعهم على جهاز التنفس الصناعي حتى تحسّنت حالاتهم واستقرت.