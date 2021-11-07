"الصحة": تسجيل 40 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548930) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537858) حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8804) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 50حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548930) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537858) حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8804) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 50حالة.