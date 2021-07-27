الطقس في المدينة المنوّرة اليوم.. رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية

من الساعة الـ 11 صباحاً حتى الـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، يبدأ الساعة الـ 11 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

0

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 08:16 AM

من الساعة الـ 11 صباحاً حتى الـ 8 مساءً

الطقس في المدينة المنوّرة اليوم.. رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 6

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، يبدأ الساعة الـ 11 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021