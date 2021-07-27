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من الساعة الـ 11 صباحاً حتى الـ 8 مساءً

الطقس في المدينة المنوّرة اليوم.. رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، يبدأ الساعة الـ 11 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.