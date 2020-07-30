تحسم كل خلاف.. "التليدي": آلية تسريع اتفاق الرياض تؤكد دور السعودية باليمن

قال: تنفيذه طريق للسلام الشامل ونبذ للتمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام

أكد المحلل السياسي يحيى التليدي، أن المملكة حريصة على تبني ورعاية جهود صناعة السلام في اليمن، من خلال دعم ومساندة جهود الأمم المتحدة؛ مشيرًا إلى أن الآلية التي وضعتها المملكة واضحة، وتحسم كل خلاف بين الحلفاء، وتنفيذ اتفاق الرياض هو طريق السلام الشامل في اليمن.

وقال التليدي لـ"سبق": "منذ انطلاقة عاصفة الحزم، والسعودية حريصة على تبني ورعاية جهود صناعة السلام في اليمن من خلال دعم ومساندة جهود الأمم المتحدة، وتأييد دعوات المجتمع الدولي للحوار؛ للوصول إلى حل سلمي للأزمة اليمنية؛ وذلك ما يؤكده قادة المملكة دائمًا؛ أن السعودية ترحّب وتدعم الحلول السياسية بين الأطراف اليمنية متى ما أثبتت مليشيات الحوثي حُسن نواياها وجديتها في تحقيق السلام.

وأضاف: "وانطلاقًا من ذلك، يأتي اقتراح المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وإنهاء المواجهة بين الحلفاء (الشرعية، والمجلس الانتقالي) في الجنوب اليمني، في الوقت الذي يتصاعد فيه العنف من جانب الحوثيين، الذين لا يريدون سوى استمرار الخراب والدمار، واستمرار الارتهان لقوة إقليمية طامعة يعرف الجميع أهدافها؛ فالسعودية تعرف أن الحل الشامل في اليمن، لا يمكن أن يتحقق إلا بنهاية سريعة للمواجهات بين الحلفاء أولًا، ومواصلة التحرك لحل يضمن حقوق الأطياف المختلفة كلها".

وتابع: "الآلية التي وضعتها المملكة واضحة، وتحسم كل خلاف بين الحلفاء؛ الأمر الذي يحتاج إليه اليمن اليوم أكثر من أي وقت مضى، ويطلبه الشعب اليمني، بعد أعوام من الحرب التي نالت منه ومن مستقبله".

وأردف: "السعودية يهمها مستقبل الشعب اليمني، ويؤكد ذلك حرصها الدائم على وقف كل المواجهات والخلافات الجانبية، وتوجيه البوصلة اليمنية بكل ممثليها للخلاص من مليشيا الحوثي واستعادة الدولة وفرض الاستقرار السياسي والشروع في التنمية والبناء".

واختتم: "على المملكة أن تفخر، لأن تحركاتها السياسية في اليمن هدفها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام. ولهذا السبب وحده يدعم العالم أجمع توجهات المملكة على الساحة اليمنية؛ لأنها ببساطة لا تضمن الحل السلمي في اليمن فقط؛ بل أيضًا تضمن الحقوق كاملة لكل أفراد الشعب اليمني".