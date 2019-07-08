شاهد.. ولي العهد يعزي الأميرَيْن سعود ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما

تداوُل مقطع الفيديو على قنوات ووسائل التواصل على نطاق كبير



قدَّم سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واجب العزاء للأميرَيْن سعود بن نايف ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمها الله-.

وتم تداول مقطع الفيديو على قنوات ووسائل التواصل على نطاق كبير.