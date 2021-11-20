"آل الشيخ" يبحث مع نظيره الإندونيسي جهود حكومة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين

قال: السعودية نجحت في ضبط وتصحيح مسار الدعوة والتصدي للغلو والتطرف

عقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم السبت الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1443هـ، بمحافظة بجدة، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا ياقوت خليل قماس، الذي يزور المملكة حالياً.

واستعرض الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في بداية الجلسة، الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مجالات خدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم الوسطية والاعتدال وتصحيح فهم الخطاب الديني، وطباعة المصحف الشريف عبر مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، إلى جانب استعراض الجهود التي قدمتها للمملكة في التصدي لجائحة كورونا وخدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما.

وأشار إلى أن المملكة نجحت في ضبط وتصحيح مسار الدعوة والتصدي للغلو، والمنابر الدعوية بالمملكة تسير بالاتجاه الصحيح، مؤكداً أن المنابر الدعوية في المملكة تقوم بدور كبير في توعية المجتمع والتصدي للجماعات التي تحاول استغلال الإسلام لأهداف حزبية .

وأكد آل الشيخ أن وزارة الشؤون الإسلامية وبتوجيهات القيادة الرشيدة أبرمت مذكرات تفاهم مع عدد من الوزارات والمشيخات الإسلامية بدول العالم لنقل تجربة المملكة في مجالات خدمة الإسلام وحرصاً على نشر قيمه وتعاليمه السمحة اتساقاً مع السياسة والرسالة التي تضطلع بها المملكة تجاه المسلمين بالعالم.

وثمن التعاون المتميز بين المملكة وجمهورية إندونيسيا الشقيقة في مختلف المجالات؛ ومنها الشؤون الإسلامية؛ لتحقيق الرؤى والتطلعات وكل ما يحقق الأمن والتقدم والرقي للبلدين، مؤملاً أن تسفر الجهود التي تبذلها الوزارتان لتحقيق ما تتطلع له القيادة العليا في البلدين الشقيقين .

من جانبه نوه وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم ومسلمي إندونيسيا على وجه الخصوص، مؤكداً أن المملكة تخطو خطوات كبيرة لنشر منهج الاعتدال والوسطية الذي تحتاجه الشعوب المسلمة بالعالم .

وبين "ياقوت" أن إندونيسيا تعتز وتفتخر بما تقدمه السعودية للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، لافتاً إلى حرص وزارة الشؤون الدينية ببلاده على تفعيل الاتفاقيات للتعاون في كل ما يخدم الإسلام والمسلمين، سيما وأن هذا التعاون مع بلاد الحرمين الشريفين التي تخدم الإسلام والمسلمين بالعالم .

وأشاد بالجهود التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين وكل من يأتي للمملكة بقصد الزيارة، مؤكداً أن تجربة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا مميزة وتعكس وعي وحرص قيادة المملكة الرائدة .

يشار إلى أن الجلسة التي حضرها عدد من أصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء وكبار المسؤولين بالوزارتين؛ تناولت مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مسبقاً بين البلدين الشقيقين في مجالات الشؤون الإسلامية ونشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف، وتبادل الخبرات في كل ما يخدم الإسلام والمسلمين .

وفي ختام الجلسة تبادل الوزيران الهدايا التذكارية والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .