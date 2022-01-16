مستشفى أبها للولادة ينظم حملة عن أهمية الجرعة التنشيطية

لزيادة الوعي الصحي لدى جميع فئات المجتمع

نظم مستشفى أبها للولادة والأطفال، في سوق الثلاثاء الشعبي بأبها، حملة توعوية تثقيفية بأهمية أخذ الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا.



وتضمنت الحملة توزيع مواد تثقيفية وتوعوية للفئة المستهدفة حول أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية.



كما تهدف إلى زيادة الوعي الصحي لدى جميع فئات المجتمع.