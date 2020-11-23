المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

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23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 09:12 AM

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.

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