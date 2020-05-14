المسحل: لن نلغي تقنية "VAR" .. وسنستعين بالتبديلات الخمسة

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي أن قرار عودة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أتى بعد دراسة لجنة عليا.

وكانت الرابطة أكدت عودة منافسات الدوري بشكل مبدئي في 20 أغسطس على أن يُعقد اجتماع بين اتحاد القدم والرابطة خلال اليومين المقبلين لبحث الموضوع.

وقال المسحل في حديث لقناة العربية:"الاجتماع سيشمل وضع أكثر من سيناريو في حال عودة المسابقات، كما سيشمل موضوع الحكام والاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد".

وأشار المسحل إلى استمرار تقنية الفيديو وقال: "فكرة إلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" لم يتم التطرق لها بتاتًا".

وكشف المسحل أنهم سيأخذون بفكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيث قال:"سنستعين بقانون الخمسة تبديلات".