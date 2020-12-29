حفر الباطن: 24 ألف مستفيد من مبادرة خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل

منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "19-COVID".. ضمن الاحترازات

فعّلت المستشفيات والمراكز الصحية بحفر الباطن مبادرة خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل، استفاد منها 24,000 مستفيد ومستفيدة، وذلك منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "19-COVID".

تأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها "صحة حفر الباطن" لتوفير وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.