خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة المعمر الإندونيسي لأداء فريضة حج هذا العام

بعد تداول فيديو مناشدته بسبب الفقر وتقدم العمر

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي المعمر الإندونيسي "يوحي" في مقر السفارة بجاكرتا.
وأبلغ الثقفي، المعمر الإندونيسي بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد باستضافته وعائلته لأداء فريضة الحج.
وأوصى الثقفي بإنهاء الإجراءات اللازمة له ولعائلته لدخولهم أراضي المملكة العربية السعودية.
وكان الإندونيسي وعائلته قد نشروا مناشدة لخادم الحرمين الشريفين بمساعدته على أداء فريضة الحج، مشتكياً من تقدم العمر وحالة الفقر التي يعيشها.

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17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 08:47 PM

بعد تداول فيديو مناشدته بسبب الفقر وتقدم العمر

خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة المعمر الإندونيسي لأداء فريضة حج هذا العام

عبدالله البرقاوي

الرياض

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي المعمر الإندونيسي "يوحي" في مقر السفارة بجاكرتا.
وأبلغ الثقفي، المعمر الإندونيسي بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد باستضافته وعائلته لأداء فريضة الحج.
وأوصى الثقفي بإنهاء الإجراءات اللازمة له ولعائلته لدخولهم أراضي المملكة العربية السعودية.
وكان الإندونيسي وعائلته قد نشروا مناشدة لخادم الحرمين الشريفين بمساعدته على أداء فريضة الحج، مشتكياً من تقدم العمر وحالة الفقر التي يعيشها.

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