"الصحة": إعطاء أكثر من 22 مليون جرعة من لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه بفضل الله أكثر من (22.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تمّ إعطاؤها حتى الآن.
وأوضحت الوزارة ان ذلك جاء عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بأخذ اللقاح، وقالت: #خذ_الخطوة، خذ اللقاح، وسجّل الآن عبر تطبيق صحتي.
عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة
قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه بفضل الله أكثر من (22.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تمّ إعطاؤها حتى الآن.
وأوضحت الوزارة ان ذلك جاء عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بأخذ اللقاح، وقالت: #خذ_الخطوة، خذ اللقاح، وسجّل الآن عبر تطبيق صحتي.