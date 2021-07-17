"الصحة": إعطاء أكثر من 22 مليون جرعة من لقاح كورونا

عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه بفضل الله أكثر من (22.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تمّ إعطاؤها حتى الآن.

وأوضحت الوزارة ان ذلك جاء عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

ودعت الوزارة إلى المسارعة بأخذ اللقاح، وقالت: #خذ_الخطوة، خذ اللقاح، وسجّل الآن عبر تطبيق صحتي.