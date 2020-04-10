المغرب: 57 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع عدد الوفيات إلى 105 حالات

سجلت المغرب 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1431، فيما وصل عدد الوفيات إلى 105 بعد تسجيل ثماني وفيات أخرى.

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 114 شخصًا.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 02:35 PM

ارتفاع عدد الوفيات إلى 105 حالات

المغرب: 57 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت المغرب 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1431، فيما وصل عدد الوفيات إلى 105 بعد تسجيل ثماني وفيات أخرى.

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 114 شخصًا.

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