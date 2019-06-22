أهالي "وادي وثال" بالطائف يطالبون "النقل" بسرعة سفلتة طريقهم

قدموا شكاوى متكررة للوزارة لإنهاء معاناتهم في الوصول لقراهم

أعرب عدد من سكان وادي وثال جنوب محافظة الطائف عن معاناتهم بسبب عبور الطريق الترابي المؤدي إلى قراهم، حيث يفتقر للسفلتة.

وأشاروا إلى أنهم قدموا مطالب متكررة لوزارة النقل في إعادة تهيئة الطريق وسفلتته مقارنة ببقية الطرق القريبة من قراهم.

وقال المواطن تركي بن رزيق الزايدي إنهم ما زالوا مستمرين في مطالباتهم بسفلتة الطريق ولكن دون جدوى، حيث لا تزال معاناة أكثر من عشر قرى تنتظر إنهاء الضرر حتى اليوم.

وقال المواطن نايف بن حسين: هناك أكثر من ألفي نسمة في انتظار بدء المقاول العمل في هذا الطريق.

وناشد المواطن سلطان بن صالح الزايدي وزارة النقل سرعة إيجاد حل لهذا الطريق وما يعانيه الأهالي، وتسليم المشروع لمقاول متمكن.