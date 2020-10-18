"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني" تتفاعل

دعت إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.