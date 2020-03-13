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تضمن التوجيه العودة إلى البيانات الورقية ضمن الإجراءات الاحترازية

أمين جازان يوجه بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات مؤقتًا

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أوقفت أمانة منطقة جازان العمل بنظام البصمة مؤقتاً بمختلف إداراتها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وقالت "الأمانة": "وجه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات المرتبطة بها بصفة مؤقتة، والعودة إلى البيانات الورقية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المكثفة للوقاية من فيروس كورونا".