أمين جازان يوجه بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات مؤقتًا

تضمن التوجيه العودة إلى البيانات الورقية ضمن الإجراءات الاحترازية

أوقفت أمانة منطقة جازان العمل بنظام البصمة مؤقتاً بمختلف إداراتها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وقالت "الأمانة": "وجه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات المرتبطة بها بصفة مؤقتة، والعودة إلى البيانات الورقية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المكثفة للوقاية من فيروس كورونا".

فيروس كورونا الجديد أمانة جازان جازان نظام البصمة

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13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 10:28 PM

تضمن التوجيه العودة إلى البيانات الورقية ضمن الإجراءات الاحترازية

أمين جازان يوجه بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات مؤقتًا

محمد المواسي

جازان

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أوقفت أمانة منطقة جازان العمل بنظام البصمة مؤقتاً بمختلف إداراتها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وقالت "الأمانة": "وجه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات المرتبطة بها بصفة مؤقتة، والعودة إلى البيانات الورقية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المكثفة للوقاية من فيروس كورونا".

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فيروس كورونا الجديد أمانة جازان جازان نظام البصمة

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