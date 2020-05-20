فلسطين: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين.فيروس كورونا الجديد
ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 577 إصابة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين.