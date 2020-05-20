فلسطين: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في غزة

ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 577 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين.

فيروس كورونا الجديد

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20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 09:09 PM

ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 577 إصابة

فلسطين: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في غزة

صحيفة سبق الإلكترونية

رام الله

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين.

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فيروس كورونا الجديد

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