في نسخته الـ 17 .. أمير منطقة حائل يعلن انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2021

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 اليوم, حفل انطلاق سباق الرالي في نسخته الـ 17 الذي يمثل الجولة السابعة والختامية لكأس العالم لراليات الكروس كانتري - الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لموسم 2021، وذلك في مركز "المغواة"، بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة.

وأكد الأمير خالد بن سلطان أن الرالي جاء بعد نجاح المملكة باستضافة سباق السعودية للفورمولا في محافظة جدة، منوهاً بأن منطقة حائل والمملكة تسعد باستضافة أبطال الراليات من مختلف دول العالم في صحراء حائل.

وأشار إلى أن الرالي يعد الجولة الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "فيا كروس كانتري" للعام 2021، مشيداً بالدعم الذي يجده الرالي من القيادة الرشيدة - حفظها الله - ومن جميع الجهات المشاركة بالرالي، متطلعاً إلى نجاح هذه النسخة لتضاف إلى النجاحات التي تحققت خلال النسخ الماضية لرالي حائل الدولي، مؤكداً أن الرالي هو موطن الراليات في المملكة وهو الانطلاقة الأولى الذي لازال في الصدارة، ولم يتوقف منذ عام 2006، مشيداً بدعم أمير منطقة حائل ونائبه، وبتضافر جهود الجهات المعنية والتنظيمية والأهالي.

عقب ذلك كرم أمير منطقة حائل شركاء النجاح من الجهات الحكومية المشاركة بالرالي ووكالة الأنباء السعودية "واس".

بعدها أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز انطلاقة رالي حائل تويوتا الدولي 2021، واستعرضت أمامه سيارات السباق المشاركة على ساحة المغواة.

وأكد أمير منطقة حائل في تصريح صحفي أن المنطقة تعايشت مع رالي حائل تويوتا الدولي منذ 17 عاماً، الذي ترك من خلاله الأثر الإيجابي الاقتصادي والسياحي وأصبح موروثاً أصيلاً في المنطقة ملموساً على أرض الواقع.

وثمّن الأمير عبدالعزيز الدور الكبير الذي بذلته القيادة الرشيدة لأبناء الوطن كافة للعمل على إبراز مقوماته في جميع المجالات، مشيراً إلى أن المنطقة تمتلك ميزات نسبية تمثل أهمها بقدرة أبنائها على التميز واعتماد المنطقة عليهم، الذين يعدون ثروة وأرضاً صلبة لتنمية هذه المنطقة لتنطلق في عدة مناحي أكثر من مضمار، التي من أهمها الفعاليات الرياضية والفعاليات السياحية جعلت حائل أيقونة مهمة في السعودية لمنظومة السياحة الدولية.

وأضاف قائلاً: "إن عمر الإرث الحائلي الذي يمتد إلى أكثر من 350 ألف عام وما يحتويه من مكونات طبيعية وثقافة ذات إرث يجب أن يُفعّل ويظهر للعالم، مؤكداً أن حائل ستكون على موعد مع الفعاليات المختلفة باستمرار، وأن تتويج بطل الراليات بعد الجولة الأخيرة لكأس العالم للراليات هذا العام مفخرة للوطن ككل وليس لحائل خاصة"، مرجئاً ذلك لتميز وقدرة أبناء الوطن على جلب تلك الرياضات للمنطقة، مثمناً شهادة اللجان الدولية في قدرة أبناء الوطن على تنظيم الفعاليات الدولية وقدرتهم على إبراز ذلك عالمياً، منوهاً إلى أن وجود أسماء متسابقين عالميين في رالي حائل تويوتا هذا العام يدل على قوة الفعالية، التي تبرز موروث المنطقة في أي مكان.

وأضاف أنه منذ الفترة القريبة الماضية، وحائل تشهد أسبوعياً فعالية مختلفة ومميزة، عكست قدرة المنطقة وإمكانياتها ومقدراتها الهائلة التي يملكها أبناؤها لإبراز نفسها بشتى المجالات التي يجب وضعها في خارطة وخطة زمنية لتُقدّم إلى العالمية وبالصورة الجميلة التي يطمح لها ولاة الأمر ويطمح لها أبناء هذا الوطن، منوهاً بدور الإعلام الذي يعد الشريك الأساسي في إبراز قدرات هذا الوطن وإمكانياته.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، وعدد من المسؤولين في الإدارات الحكومية في المنطقة من مدنيين وعسكريين وضيوف الرالي.