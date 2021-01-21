النصر يكشف حجم إصابة بيتي مارتينيز .. والفريق يفتح صفحة الاتحاد

أثبتت الأشعة التي أجريت للأرجنتيني جونزالو مارتينيز لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، الخميس، تعرضه إلى كدمة في أسفل القفص الصدري.



وكان اللاعب الأرجنتيني قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الوحدة، وغادر بشكل اضطراري أرضية الملعب وهو يشعر بآلام قوية في الدقيقة (27).



ميدانيًا استأنف النصر، استعداداته لمواجهة فريق الاتحاد، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في قمة الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وبدأت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الكرواتي آلين هورفات، على ملعب مرسول بارك معقل النصر، باجتماع للمدرب مع اللاعبين.



واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساس أمام الوحدة، بتدريبات استرجاعية، قبل أن يطبق هورفات عددًا من الجمل التكتيكية ثم اختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.