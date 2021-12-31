أخضر رفع الأثقال يتوج بطلاً للرجال في البطولة العربية 2021

منتخب الشابات وصيفاً والسيدات ثالثاً

توج المنتخب السعودي لرفع الأثقال بطلاً للرجال في البطولة العربية 2021 ووصيفاً لفئة الناشئين والشباب، بعد تتويجه بـ 80 ميدالية متنوعة، في ختام البطولة العربية للناشئين والشباب والرجال والتي أقيمت بمدينة أربيل العراقية.



فيما حل المنتخب السعودي لرفع الأثقال للشابات وصيفاً في البطولة العربية 2021 وفي المركز الثالث للناشئات والسيدات بعد تتويجه بـ 27 ميدالية متنوعة، وذلك في ختام البطولة العربية والتي اختتمت منافساتها اليوم الجمعة.



وكان المنتخب السعودي لرفع الأثقال قد دشن يوم الاثنين الماضي مشاركته في البطولة العربية 2021 للناشئين والناشئات والشباب والشابات والرجال والسيدات، والمقامة في محافظة أربيل بالعراق وتستمر إلى 31 ديسمبر الجاري بمشاركة ١٠ دول عربية: العراق المستضيف والبحرين وعمان والكويت وليبيا وتونس والسودان وجزر القمر وفلسطين والأردن.



وضمت بعثة المنتخب السعودي ٧ لاعبات هن: حنان عامري ورفيف جعر وليان القرشي وخديجة المومن والرياب حسين وأمجاد الرييعان وذكرى خرمي.



وفي حين شارك المنتخب في بطولة العربية 21 لاعباً وهم: محمد المرزوق وعلي خليتيت وحسين الدحيلب وحسن المرزوق وجواد الشاخوري ومحمد الدوخي وعبدالله الأحمد وجاسم الزوري وامجد غائم ويوسف المدرهم وحسين الماجد ومنصور آل سليم وحسن آل رضي وتركي اليامي وعلي الخزعل ونواف المزيدي وعلي العثمان وجواد آل قيصوم ونواف العيد وسراج آل سليم وعبدالله المرزوق.