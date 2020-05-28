الإمارات: 563 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 258

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات إلى 32532 حالة.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات في بيان لها: عدد الوفيات بلغ 258 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 314 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 16685 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 02:13 PM

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 258

الإمارات: 563 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبو ظبي

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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات إلى 32532 حالة.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات في بيان لها: عدد الوفيات بلغ 258 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 314 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 16685 حالة.

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الإمارات فيروس كورونا الجديد

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