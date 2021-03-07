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قال: من حصل على اللقاح عليه أيضاً الالتزام بالإجراءات الوقائية

"العبدالعالي": تذبذب إصابات كورونا يتواصل.. وهذا ما علينا فعله

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: علينا جميعاً الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وما زلنا نرصد تذبذباً في مستوى الإصابات في المملكة.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا: من حصل على اللقاح عليه أيضاً الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد أن وعينا كمجتمع هو صمام أمان، وحصن حصين لنا جميعاً.