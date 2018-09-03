"بنيان" تدعم مبادرة الحقيبة المدرسية لتوفر الاحتياجات لطلاب الأسر الفقيرة

بقيمة 200 ريال ضِمن فعاليتها السنوية التي تتواكب مع العودة للمدارس

تنفّذ جمعية "بنيان" مشروع الحقيبة المدرسية؛ ليتم توزيعها على الأسر المسجلة والمستفيدة، ضمن فعاليتها السنوية التي تتواكب مع العودة للمدارس، وسعياً منها لمساعدة وتوفير الاحتياجات المدرسية للفقراء والمحتاجين.

وبدأت "بنيان" منذ بداية العام الدراسي الجديد بالسعي لتوفير المستلزمات المدرسية للحقيبة والمكونة من (حقيبة- قرطاسية كاملة- زي مدرسي) والبالغ قيمتها ٢٠٠ ريال.

وتهيب الجمعية بالجميع، بالدعم والمشاركة في إنجاح الفعالية لسد احتياج أبناء الأسر وتوفير كافة مستلزماتهم مثل بقية أقرانهم من الطلاب؛ لافتة إلى أن المشاركة تكون عن طريق تحويل قيمة الحقيبة إلى حسابات الجمعية بمصرف الراجحي:

رقم حساب الراجحي (صدقه 682608010010242)

‎الآيبانSA : 4080000682608010010242

أو التواصل عن طريق رسالة نصية لجوال الجمعية رقم: 0553008640، وعن طريق الحسابات الرسمية للجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي.