"تقنية مكة" تنظم ملتقى "التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الفندقة"

لتأهيل الشباب لسد احتياج سوق العمل في هذا المجال وفق رؤية 2030

نظّمت كلية التقنية بمكة المكرمة -ممثلة في قسم السياحة والفندقة- ملتقى "التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجال الفندقة"؛ وفق رؤية الوطن الطموحة 2030.

ويأتي هذا الملتقى في سياق الدور الذي تضطلع به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تدريب شباب وشابات الوطن، ومنها تطوير صناعة الفندقة، وتأهيل الشباب الوطني لسد احتياج سوق العمل في هذا المجال، وبحث المعوقات والحلول لتطوير هذا المجال الحيوي ليواكب التطلعات وفق رؤية الوطن 2030.

وأوضح عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله بن علي الأعرج، أن الملتقى سوف يجمع أعضاء هيئة التدريب المختصين في مجال الفندقة والضيافة، إضافة إلى مسؤولي الفنادق بالعاصمة المقدسة من القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.

ولفت "الأعرج" إلى أن الملتقى سيناقش -على شكل ورش عمل- مَحاور تطوير قدرات المسؤولين في القطاع الفندقي، والتميز في مجال الخدمة، والإحلال الوظيفي في قطاع الفنادق، وتطلعات سوق الفندقة من قطاع التدريب بالكلية التقنية بمكة المكرمة.

وفي الختام، شكر "الأعرج" الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تكاملها مع الكلية التقنية بمكة المكرمة في سبيل إنجاح هذه التظاهرة العلمية، لما يعود بالنفع والفائدة على شباب وشابات الوطن في هذا المجال الحيوي والواعد.