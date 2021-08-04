حالة تستمر حتى 8 مساء.. أمطار غزيرة ورياح نشطة على عسير

الأرصاد: تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.